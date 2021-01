Tottenham-Leeds 3-0, le pagelle: Son gol e assist, Meslier insicuro

TOTTENHAM-LEEDS 3-0

Marcatori: 29’ Kane, 44’ Son, 50’ Alderweireld.

TOTTENHAM

Lloris 6,5- Un primo tempo dove deve guadagnarsi lo stipendio, nella ripresa può godersi la vittoria dei suoi.

Doherty 5,5- Ha compiti difensivi e li svolge in maniera corretta, ci mette un po’ di tempo a prendere le misure ad Harrison. Ingenua l'espulsione sul 3-0.

Alderweireld 7- Una bella zuccata di testa, con la complicità del portiere del Leeds, per coronare una buona prestazione anche in fase difensiva.

Dier 6- Dal suo lato agisce Bamford che fa molto movimento e parecchie volte gli prende il tempo.

Davies 6- Bella sfida con Rafhinha: lui vince il secondo tempo dopo essere stato in sofferenza nel primo.

Winks 6,5- In mediana si mette a dirigere il traffico con sicurezza, il Leeds verticalizza molto e lui cerca di mettersi sulle linee di passaggio. (Dal 76’ Sissokoo sv).

Hojbjerg 6,5- Sempre di più nelle trame del Tottenham, bravissimo in fase di possesso a far girare la squadra.

Bergwijn 6,5- Attacca molto bene la profondità e si guadagna alla mezzora il rigore che poi verrà trasformato da Kane.

Ndombele 6- Sulla trequarti fatica a trovare la posizione corretta, non brilla. (Dal 77’ Moura sv)

Son 7- Sono cento i gol con la maglia del Tottenham: bellissimo l’inserimento in occasione della rete, fulmina tutta la difesa del Leeds. Serve anche l'assist per il 3-0.

Kane 7- Non ha tantissime occasioni questo pomeriggio, è glaciale dal dischetto aprendo le danze. (Dall'87' Vinicius sv)

LEEDS

Meslier 5- Il colpo di testa di Alderweireld non è irresistibile, lui è troppo goffo nella parata con la sfera che finisce in rete. Pomeriggio da dimenticare

Dallas 5,5- Non ha la possibilità di sfoderare le sue armi migliori, cioè la corsa e il piede educato, visto che Bielsa lo tiene molto bloccato.

Ayling 5- Il capitano dei Whites si fa sorprendere in occasione del 2-0 di Son, non gioca una buona gara.

Struijk 5- Frana in maniera goffa addosso a Bergwijn e commette un fallo da rigore abbastanza ingenuo che spiana la strada agli Spurs.

Alioski 5,5- Ha una buona occasione agli albori della prima frazione, poi però si spegne. (Dal 64’ Shackleton 6- Spinge parecchio, l’atteggiamento è giusto).

Phillips 6- Gioca in ruolo, quello di mediano davanti alla difesa, che non è proprio il suo però sfodera una prestazione positiva. Tanta grinta e abnegazione.

Raphinha 5,5- Buoni i primi 45 minuti di gioco, in cui spinge parecchio sulla fascia di competenza, ma a lungo andare si spegne.

Rodrigo 5- Non brilla nella posizione di trequartista, non riesce mai ad arrivare al tiro da fuori area. (Dal 65’ Hernandez 5,5- Entra per fare da spalla a Bamford, a volte vi riesce, altre no).

Klich 5,5- Qualche occasione nella prima frazione, troppo timido però sulla trequarti.

Harrison 6- Una bella conclusione nella prima frazione con la palla che finisce alta non di molto. (Dal 61’ Poveda 5- Non riesce ad entrare con il piglio giusto).

Bamford 6- Fa tantissimo movimento e sostiene un reparto da solo: oggi gli manca solo il gol.