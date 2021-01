Tottenham, Mourinho: "Delusi dai giocatori che hanno dato il party, sorpresa negativa"

Dopo il 3-0 rifilato al Leeds United, il tecnico del Tottenham José Mourinho ha parlato anche del duo formato da Son e Kane: "Sono ottimi giocatori, lo sapete. Questo è il modo in cui vogliamo che interagiscano, porta gol. Voglio più gol dagli altri giocatori - il secondo gol di oggi è stato fantastico perché era qualcosa di cui abbiamo parlato a causa del modo in cui il Leeds difende. Avere un attaccante sulla fascia destra e un'esterno sul primo palo ci fa piacere".

Sui giocatori che hanno violato le norme anti-Covid dando una festa, Sergio Reguilon, Giovani Lo Celso ed Erik Lamela: "Ho fatto un regalo fantastico a Reguilon, un maialino portoghese. Incredibile per un portoghese e uno spagnolo. Mi è stato detto che avrebbe passato il Natale da solo. Non era solo come si può vedere. Noi come club siamo delusi perché abbiamo dato ai giocatori con tutta l'istruzione e le condizioni da seguire. Non siamo felici - è stata una sorpresa negativa per noi".