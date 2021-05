Troppe occasioni perse, Koeman in bilico. Laporta parlerà col tecnico nei prossimi giorni

Cinque punti su dodici a disposizione nelle ultime partite. Una Liga che ormai è sfuggita, a causa di tre occasioni gettate al vento: la prima contro il Getafe, nel recupero che avrebbe potuto portare il Barcellona in vetta; la seconda nello scontro diretto di sabato scorso, che avrebbe potuto sancire il sorpasso all'Atletico; la terza due giorni fa contro il Levante, quando i blaugrana non sono riusciti a mettere pressione sulla squadra di Simeone. Così, la posizione di Ronald Koeman non sembra essere più così salda e nei prossimi giorni - prima della sfida col Celta Vigo - ci sarà un incontro tra il tecnico olandese e il presidente Joan Laporta: come riporta Marca, non si parlerà di futuro, ma sarà solo un confronto per capire le cause degli ultimi blackout che sono costati cari a Messi e compagni. In Spagna, però, già da giorni parlano di un possibile addio a fine stagione; al presidente è piaciuto solo il lavoro svolto da Rambo con i giovani, ma i risultati sono stati in gran parte deludenti. E la situazione di incertezza (si fanno i nomi di Klopp, Low e Garcia Pimienta, dopo il rinnovo di Xavi con l'Al-Sadd) potrebbe spingere Lionel Messi lontano dalla Catalogna: le discussioni per il rinnovo del contratto del fuoriclasse argentino sono bloccate e questi risultati altalenanti non giocano a favore del presidente.