Tuchel: "Vivo in albergo, siamo in una bolla. Ma allenare il Chelsea è grandioso"

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, racconta le sue prime settimane a Londra: "Sono felice al Chelsea, la sera vado a letto molto stanco e questo è un buon segnale. Parliamo di una grande sfida dove c'è molto da imparare e lavorare, serve tempo per adattarsi. La vita privata è complicata, siamo in isolamento. Vivo da solo in albergo, non si può andare al ristorante o fare altre attività. Viviamo in una bolla che in certi momenti sembra doppia o tripla. Ma allenare il Chelsea è una grande esperienza, voglio godermi ogni minuto. Il supporto da parte del club è straordinario".