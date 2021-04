UEFA, stangata all'Atletico Madrid: 4 giornate a Savic. 10mila euro di multa per Simeone

La gara contro il Chelsea negli ottavi di finale di Champions League è costata cara all’Atletico Madrid. La UEFA ha infatti stangato i Colchoneros e in particolare il difensore Stefan Savic e il tecnico Diego Pablo Simeone. Il primo, espulso nella sfida contro i londinesi, è stato squalificato per quattro giornate poiché colpevole di condotta sportiva violenta, condizione aggravata dalle parole irrispettose che sarebbero state rivolte all’arbitro dopo il cartellino rosso. L’ex viola era stato espulso dopo uno scontro con Rudiger verso il quale aveva rivolto un linguaggio offensivo, motivo per il quale la squalifica è stata più pesante del previsto. Per il tecnico invece arriva un multa da 10mila per aver aver ritardato a comparire in campo nel secondo tempo, multa che dovrà essere pagata entro 90 giorni. 14mila euro invece la multa comminata al club per “comportamento inappropriato della squadra”