A quarantuno anni Luis Fabiano dice basta. L'attaccante brasiliano, svincolato da ormai due anni dopo l'avventura al Vasco da Gama, ha deciso di appendere la scarpette al chiodo e lasciare il calcio, dopo più di vent'anni ad altissimi livelli tra Europa e Sud America. Protagonista con la maglia del Brasile, con cui ha vinto la Confederations Cup e la Copa America del 2004, O Fabuloso esplose in Europa in maglia Siviglia, con cui vinse due Coppe Uefa consecutive e svariati altri titoli, conquistando anche il forte interesse del Milan, a lungo suo estimatore.

Luis Fabiano, você ajudou com gols e na briga. E vamos sempre ser gratos por isso.

Terceiro maior artilheiro de nossa história, com 212 gols, você se despede dos gramados, mas seu nome seguirá ecoando nas arquibancadas do Morumbi e está eternizado no clube. pic.twitter.com/7cQVj4BOmq

— São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 11, 2021