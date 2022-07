ufficiale A trent'anni Wilshere dice basta. L'ex Arsenal appende le scarpette al chiodo

vedi letture

Conclusa solo pochi giorni la sua breve avventura in Danimarca, Jack Wilshere ha deciso di smettere. Ad annunciarlo è lo stesso inglese sui suoi profili social, attraverso una lunga lettera che ripercorre le tappe più importanti della carriera del centrocampista: “È stato un viaggio incredibile pieno di così tanti momenti incredibili e mi sento privilegiato per aver vissuto tutto ciò che ho fatto durante la mia carriera. Mi sento molto fortunato ad aver avuto la carriera che ho avuto, ma niente di tutto ciò sarebbe stato possibile se non fosse stato per l'amore e il supporto di così tante persone".