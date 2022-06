ufficiale Aiden McGeady torna in Scozia, 12 anni dopo. Ha firmato per l'Hibernian

vedi letture

L'Hibernian rende noto l'acquisto di Aiden McGeady. 36 anni, ex nazionale irlandese (93 presenze, 8° di sempre), ha lasciato il Sunderland per fare ritorno in Scozia dopo 12 anni. Il giocatore è cresciuto calcisticamente nel Celtic con cui ha fatto l'esordio da professionista, giocando complessivamente 252 partite. Con gli Hibs accordo per una stagione.