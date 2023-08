ufficiale Ajax, 14 milioni per strappare al Man City un talento portoghese

L'Ajax rende noto l'acquisto di Carlos Borges, prelevato a titolo definitivo dal Manchester City. Costo del cartellino 14 milioni, che possono salire fino a 19 al raggiungimento di determinate condizioni. L'esterno offensivo, 19 anni, ha firmato un contratto fino al 2028.

Nato a Sintra, classe 2004, Borges, noto anche come Forbs, è un nazionale portoghese Under 19 ma di fatto è cresciuto calcisticamente in Inghilterra, essendo entrato nel vivaio del Manchester City all'età di 10 anni. Nella passata stagione si è distinto in UEFA Youth League, dove ha segnato 4 reti e servito 6 assist in 6 presenze.