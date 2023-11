Prosegue la rivoluzione tecnica e dirigenziale dell'Ajax, alle prese con una delle peggiori crisi degli ultimi tempi e che ha annunciato oggi una nuova figura nel suo board. Si tratta di Marijn Beuker, 39enne che arriva dagli scozzesi del Queen's Park FC e ricoprirà ad Amsterdam la carica di "Director of Football", un ruolo finora non assegnato e subito sotto al direttore generale nell'organigramma ajacide.

Our new Director of Football: Marijn Beuker!

— AFC Ajax (@AFCAjax) November 29, 2023