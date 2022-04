ufficiale Alalves ultimo ne LaLiga. A farne le spese il tecnico Mendilibar

José Luis Mendilibar non è più l'allenatore dell'Alavés, lo rende noto il club basco con un comunicato ufficiale. Le parti hanno trovato l'accordo per la risoluzione del contratto. Attualmente l'Alavés è reduce da tre sconfitte consecutive che l'hanno fatto precipitare all'ultimo posto in classifica. Il quartultimo posto, che vale la salvezza, dista 6 lunghezze quando mancano 8 giornate alla fine.