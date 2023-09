ufficiale Albian Ajeti lascia il Celtic a titolo definitivo. L'attaccante svizzero va al Gaziantep

Ultime trattative in Turchia, dove il mercato chiuderà venerdì 8 settembre. Il Gaziantep si assicura Albian Ajeti: l'esperto attaccante svizzero, classe 1997 (11 presenze e un gol con la Nazionale elvetica) ha firmato un contratto fino al termine della stagione con opzione per la successiva. In carriera ha vestito anche le maglie di Basilea, West Ham, Augsburg e Sturm Graz, club con cui ha giocato in prestito nella scorsa annata.