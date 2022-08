ufficiale Arsenal, il nazionale inglese U21 Balogun va in Francia al Reims

vedi letture

Nuovo arrivo in casa Reims: il club francese ha ufficializzato l'arrivo di Folarin Balogun. La punta arriva dall'Arsenal fino all'estate del 2023. "È una delle più belle promesse del calcio anglosassone sta arrivando in Champagne! L'attaccante della nazionale inglese U21 Folarin Balogun arriva in prestito dall'Arsenal per un anno", scrive il club transalpino.