Attraverso i propri canali ufficiali, l'Arsenal ha annunciato il rinnovo di Gabriel Magalhaes. Il difensore brasiliano, 24 anni, ha firmato un nuovo contratto "a lungo termine" con i Gunners. Arrivato nel 2020 dal Lilla, è diventato in poco tempo una delle colonne della difesa dei londinesi.

Committed ✊

We are delighted to announce Gabriel Magalhaes has signed a new long-term deal with us ❤️

🙌 @biel_m04

— Arsenal (@Arsenal) October 21, 2022