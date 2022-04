ufficiale Athletico Paranaense, esonerato l'ex Udinese e Siena Alberto. Dopo una giornata

Alberto Valentim non è più l'allenatore dell'Athletico Paranaense. Lo ha comunicato il club brasiliano sui propri canali ufficiali dopo la pesante sconfitta per 4-0 nella prima gara di campionato contro il San Paolo. Per l'ex giocatore di Udinese e Siena si tratta del secondo esonero consecutivo dopo la prima giornata del Brasileirao: l'anno scorso infatti accadde lo stesso col Cuiabá.