ufficiale Attila Szalai sbarca all'Hoffenheim, era stato un'idea del Torino

Dopo le visite e la firma, ecco l'ufficialità: Attila Szalai è un nuovo giocatore dell'Hoffenheim. Il difensore centrale lascia il Fenerbahce per circa 12 milioni e approda in Germania alla corte della squadra di Sinsheim, che lo ha convinto nonostante la folta concorrenza.

Tra le squadre che avevano seguito Szalai c'era anche il Torino, che aveva pensato al difensore ungherese in caso di ipotetica partenza di Perr Schuurs, che piace a tanti in Premier League e che non è scontato resti in granata.