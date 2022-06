ufficiale Barcellona B, Sergi Barjuan lascia la panchina. Marquez papabile sostituto

Sergi Barjuan non è più l'allenatore del Barcellona B. Il tecnico, che per un periodo di tre partite ha traghettato la squadra principale, subito dopo l'esonero di Ronald Koeman e in attesa di Xavi. Continuerà a sviluppare funzioni all'interno della struttura del Dipartimento Calcio del Club.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo uno dei papabili alla sostituzione è un altro vecchio giocatore blaugrana, noto anche al pubblico italiano: Rafa Marquez. Il messicano, ex Verona, era tornato due anni fa in Spagna per guidare le giovanili dell'Alcala.