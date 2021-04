ufficiale Basilea, esonerato il tecnico Ciriaco Sforza

vedi letture

Ciriaco Sforza non è più l'allenatore del Basilea. Decisione presa dalla società dopo il clamoroso ko in casa contro il Vaduz, che prima della partita si trovava in ultima posizione. A nove giornate dalla fine i rossoblù sono quinti in classifica. La conduzione tecnica è stata momentaneamente affidata a Patrick Rahmen, che traghetterà la squadra fino al termine della stagione.