ufficiale Bautista risolve il contratto con la Real Sociedad e si trasferisce all'Eibar

Jon Bautista, attaccante centrale di 27 anni, lascia la Real Sociedad dopo aver svolto tutta la trafila con il club basco ed essere stato anche parte della prima squadra per tanti anni. Ufficiale il suo approdo a titolo definitivo all'Eibar, in seconda serie, dopo la risoluzione con i biancoazzurri. Per lui contratto fino al 2025.