Malik Tillman vola in Scozia per continuare il suo percorso di crescita al Rangers FC. Il centrocampista offensivo di appena 20 anni, nato in Germania ma con cittadinanza americana, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Bayern Monaco.

📝 #RangersFC are today delighted to announce the signing of Malik Tillman on a season-long loan from @FCBayern, with an exclusive option to buy.

All the info 👇

— Rangers Football Club (@RangersFC) July 15, 2022