Ufficiale Dalla Svizzera alla Ligue 1, Kevin Carlos passa al Nizza: "Club ambizioso, qui con voglia"

Il Nizza aggiunge concorrenza in attacco all'attuale numero 9 Terem Moffi ufficializzando l'acquisto di Kevin Carlos. L’attaccante spagnolo classe 2001 lascia così la Svizzera e il Basilea per atterrare in Ligue 1 e nel club francese dopo aver firmato un contratto quinquennale (fino al 2030) con il club della Costa Azzurra. Un’operazione complessiva di circa 6 milioni di euro.

Comunicato ufficiale

"Kevin Carlos è un nuovo aquilotto. L’attaccante centrale spagnolo di 24 anni si unisce all’OGC Nice proveniente dal FC Basilea (Super League svizzera). Dopo varie esperienze nel suo paese natale, la Spagna (con l’Huesca), e poi in Svizzera (Yverdon, Basilea), Kevin Carlos Omoruyi Benjamin, questo il suo nome completo, arriva a Nizza con l’ambizione di compiere un nuovo salto di qualità.

La scorsa stagione si è distinto per la sua efficacia, realizzando 15 gol in 39 partite (di cui 23 da titolare), per un totale di 2.298 minuti giocati. Un bilancio interessante per un attaccante dal fisico imponente, capace di mettere in difficoltà le difese avversarie e di ripetere gli sforzi senza sosta".

Le parole del nuovo arrivato

"Sono molto felice di unirmi all’OGC Nizza - ha dichiarato Kevin Carlos ai microfoni della società francese -. È un club ambizioso. Non vedo l’ora di scoprire l’Allianz Riviera, i tifosi e i miei nuovi compagni di squadra. Arrivo con voglia, determinazione e con l’obiettivo di aiutare la squadra ad arrivare il più lontano possibile".