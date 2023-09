ufficiale Biancone lascia Nottingham un'estate dopo il suo arrivo e va all'Olympiacos

Un'estate dopo il suo acquisto da parte del Nottingham Forest dal Troyes per circa 10 milioni di euro, e con in tasca una salvezza in Premier League conquistata assieme agli inglesi, per il difensore Giulian Biancone è tempo di fare le valigie e lasciare il Regno Unito per andare nel campionato greco. Ufficiale l'approdo a titolo definitivo del terzino francese classe 2000 all'Olympiacos, che l'ha annunciato così sui suoi profili social.