ufficiale Bordeaux, Sow passa al Mouscron. Il difensore vola in Belgio in prestito

Ismael Sow vola in Belgio. Come avevamo anticipato ieri , il terzino destro classe 2001 lascia il Bordeaux e si trasferisce in prestito secco annuale al Mouscron. Sulle sue tracce c'erano diverse società di Ligue 2, tra cui Tolosa e Amiens.