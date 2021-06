Il Bournemouth ha ufficializzato che il tecnico ad interim Jonathan Woodgate lascerà il club quando terminerà il suo contratto, il prossimo 30 giugno. Woodgate era stato ingaggiato a febbraio dopo l’addio di Jason Tindall e dovrebbe essere rimpiazzato da Scott parker, che lascerà il suo ruolo alla guida del Fulham.

Confirmation that Jonathan Woodgate and Joe Jordan will depart #afcb.

We wish them nothing but success in their next roles ❤️️

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) June 27, 2021