ufficiale Bradley Carnell è il nuovo tecnico del St.Louis City. Rangnick lo voleva nello staff

In vista dell'esordio nella MLS, fissato per il 2023, il St.Louis City SC ha annunciato di aver ingaggiato l'allenatore sudafricano Bradley Carnell, in precedenza allenatore in seconda nei New York Red Bulls. Carnell vanta una lunga esperienza da calciatore professionista in Bundesliga ed era accostato nell'ultimo periodo al Manchester United, dove sarebbe approdato come collaboratore di Ralf Rangnick.