ufficiale Brandon Thomas rescinde con l'Osasuna e si accasa al Malaga

vedi letture

Nuova avventura per Brandon Thomas, esterno spagnolo di 26 anni in forza alla rosa dell'Osasuna fino a poche ore fa, quando ha rescisso il contratto che lo legava alla società di Pamplona. Per lui ora si prospetta un'esperienza in una nobile decaduta come il Malaga, alle prese con i problemi della seconda serie e alla ricerca di tornare in Liga. Ha firmato un contratto annuale con opzione per altre due annate.