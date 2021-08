ufficiale Brighton, il difensore olandese Van Hecke va in prestito al Blackburn

Arrivato un anno fa, e girato subito nuovamente in patria (all'Heerenveen) per il giovane difensore olandese Jan-Paul van Hecke è pronta una nuova avventura in prestito lontano dal Brighton. Ufficiale il trasferimento del classe 2000 in prestito al Blackburn, in Championship.