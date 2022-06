UFFICIALE: Brighton, preso il talento paraguayano Enciso

Il Brighton rende noto l'acquisto dell'attaccante paraguayano Julio Enciso, proveniente dal Libertad. 18 anni, il giocatore ha firmato un contratto fino al 2026.

We are delighted to confirm the signing of 18-year-old forward @JulioEnciso33! ✍️

🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 17, 2022