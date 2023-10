ufficiale Budimir si lega all'Osasuna. L'ex Crotone e Samp ha rinnovato

Ante Budimir ha firmato un nuovo accordo con l'Osasuna. Il club navarro fa sapere che il centravanti croato ha firmato fino al 2027. 32 anni, Budimir è noto al calcio italiano per i suoi trascorsi al Crotone e alla Sampdoria. In Spagna dal 2019, l'attaccante ha contribuito la scorsa stagione a portare la squadra a qualificarsi per i preliminari di Conference League. In questo inizio stagione per lui 3 reti in 11 partite.