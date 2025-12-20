LaLiga, Osasuna travolgente nel finale: Alaves battuto 3-0 con doppietta di Budimir
L’Osasuna conquista una vittoria netta e meritata superando l’Alavés 3-0 in un match deciso soprattutto nel finale. Dopo un primo tempo equilibrato e combattuto, con poche occasioni da entrambe le parti, la gara si accende nella ripresa.
A rompere l’equilibrio è Budimir al 72’, bravo a farsi trovare pronto in area e a battere Sivera, dando il via al crescendo della squadra di casa. Dieci minuti più tardi lo stesso attaccante croato raddoppia dal dischetto, trasformando con freddezza il rigore che di fatto indirizza definitivamente la partita. L’Alavés prova a reagire ma fatica a creare pericoli concreti, mentre l’Osasuna gestisce con sicurezza e colpisce ancora in pieno recupero: al 90’+3’ García de Aro, entrato da pochi minuti, firma il tris chiudendo i conti.
Una prestazione solida e cinica per la squadra di Alessio Lisci, che sfrutta al meglio gli episodi nel momento decisivo, mentre l’Alavés di Coudet esce sconfitto dopo aver resistito a lungo senza però riuscire a contenere l’assalto finale dei padroni di casa.
LaLiga, 17a giornata
Venerdì 19 dicembre
Valencia - Maiorca 1-1
Sabato 20 dicembre
Oviedo - Celta Vigo 0-0
Levante - Real Sociedad 1-1
Osasuna - Alaves 3-0
Real Madrid - Siviglia
Domenica 21 dicembre
Girona - Atletico Madrid
Villarreal - Barcellona
Elche - Vallecano
Betis Siviglia - Getafe
Lunedì 22 dicembre
Athletic Bilbao - Espanyol
Classifica aggiornata
1. Barcellona 43 punti*
2. Real Madrid 39*
3. Villarreal 35
4. Atletico Madrid 34*
5. Espanyol 30
6. Betis Siviglia 25
7. Athletic Bilbao 23*
8. Celta Vigo 23*
9. Siviglia 20
10. Getafe 20
11. Elche 19
12. Alaves 18*
13. Vallecano 18
14. Maiorca 18*
15. Osasuna 18*
16. Real Sociedad 17*
17. Valencia 16*
18. Girona 15
19. Oviedo 11*
20. Levante 10*
*una gara in più