ufficiale C'è un Koopmeiners che fa le valigie. Peer, fratello di Teun, saluta l'AZ

Un Koopmeiners fa le valigie e si trasferisce. Si tratta di Peer, fratello dell'atalantino Teun. L'AZ Alkmaar rende noto il suo trasferimento all'Almere City con la formula del prestito.

AZ, quanti addii in questa finestra di mercato - 23 anni, Peer Koopmeiners ha speso metà della passata stagione in prestito all'Excelsior, squadra della città di Rotterdam, dove ha raccolto 20 presenze. AZ molto attivo in questa finestra di mercato: il club ha salutato in queste settimane Tijjani Reijnders, trasferitosi al Milan; Milos Kerkez al Bournemouth e Sam Beukema al Bologna. A questi si aggiunge anche Zinho Vanheusden, rientrato all'Inter per fine prestito.