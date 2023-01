ufficiale Cadice, Lucas Perez saluta e scende di due divisioni. Ha firmato col Deportivo

Lucas Perez torna al Deportivo La Coruña. L'attaccante di 34 anni ha scelto di lasciare il Cadice per intraprendere la terza avventura della sua carriera in biancazzurro. L'obiettivo? Riportare lo storico Depor dall'attuale Segunda B, la terza serie spagnola, fino a LaLiga e ai fasti del passato. Contratto di un anno e mezzo per l'ex Arsenal.

Questo l'annuncio ufficiale del Deportivo: