Ufficiale Oliveras saluta la Roma e l'Italia: firma un quadriennale con il Celta Vigo

Il Celta Vigo pesca dalla Roma per rafforzare la propria fascia sinistra. È infatti ufficiale l'arrivo a parametro zero di Jan Oliveras, che si accaserà al club spagnolo per le prossime quattro stagioni. Questa la nota ufficiale del Celta:

"Il Celta Vigo continua a rafforzare la sua squadra con l'arrivo del giovane talento Jan Oliveras dalla Roma. Il terzino sinistro si unisce alla squadra giovanile a parametro zero e ha firmato un contratto per le prossime quattro stagioni. Formatosi nell'accademia del Barcelona, il calciatore si distingue per la sua versatilità in campo e il suo dominio sulla fascia sinistra, che gli consentono di adattarsi a diversi ruoli sia in difesa che a centrocampo.

Giocatore della nazionale spagnola Under 18 e Under 19, Oliveras ha esperienza nel campionato italiano e, la scorsa stagione, è stato in prestito alla Dinamo Zagabria nella SuperSport HNL croata. Ora, a 21 anni, si unisce alla squadra di Fredi Alvarez e inizia un nuovo capitolo come un ragazzo azzurro.

Benvenuto, Jan!".