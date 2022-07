ufficiale Celta Vigo, accordo con il Barcellona per il trasferimento di Mingueza

vedi letture

Colpo in entrata per il Certa Vigo. Come riportato dai canali social del club, è stato infatti raggiunto un principio di accordo con il Barcellona per il trasferimento di Oscar Mingueza. Il terzino, cercato nelle scorse settimane anche dal Monza, dovrà ora sottoporsi alle visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto.