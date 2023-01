ufficiale Ceppelini riparte dal Brasile. L’ex Cagliari e Lumezzane ha firmato con il Cuiaba

Chi si ricorda Pablo Ceppelini? Centrocampista italo-uruguaiano classe ’91 dalla vocazione offensiva, è passato in Italia dal 2011 al 2014 con le maglie di Cagliari e Lumezzane ottenendo anche una decina di apparizioni in Serie A. A 31 anni, dopo aver lasciato in estate i messicani del Cruz Azul, intraprende per la prima volta un’esperienza in Brasile. Ha firmato un annuale più opzione con il Cuiaba.