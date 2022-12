ufficiale Charbonnier lascia l'Auxerre e la Ligue 1. Riparte dal Saint-Etienne

vedi letture

Ufficiale, l'esperto attaccante Gaetan Charbonnier (classe 1988) lascia l'Auxerre e la Ligue 1 per rilanciarsi in una nobile decaduta in seconda serie, il Saint-Etienne. La punta 33enne ha sottoscritto un contratto di sei mesi con opzione per rinnovare automaticamente per un'altra stagione a giugno.