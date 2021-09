Saul Niguez è un nuovo giocatore del Chelsea. Pochi minuti prima della chiusura della sessione di mercato estiva in Premier League, il club campione d’Europa ha annunciato ufficialmente l’arrivo del centrocampista spagnolo, in prestito fino al termine della stagione dall’Atlético Madrid.

We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! ✍️#HolaSaul 🇪🇸

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 31, 2021