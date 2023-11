ufficiale Cile, Berizzo si dimette: "Quando non arrivano i risultati, bisogna riconoscerlo"

Il Cile ha pareggiato 0-0 contro il Paraguay nella quinta giornata di qualificazione al Mondiale 2026 ed è arrivato uno scossone. Eduardo Berizzo, accusato di essere il principale responsabile dei recenti risultati negativi e contestato dai tifosi del Monumental, ha deciso di rassegnare le dimissioni.

Lo ha fatto in conferenza stampa, alla quale si è presentato con un'ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia: “Ho appena parlato con il presidente e ho espresso il desiderio di lasciare l’incarico. I risultati non sono stati quelli attesi e bisogna saperlo riconoscere. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con me e i giocatori che si sono impegnati in questo percorso. Le possibilità di qualificarsi esistono e sono intatte. È stato un onore guidare la Nazionale", ha detto.

Successivamente, non ha accettato di rispondere ad altre domande e se n'è andato. Berizzo lascia con un bilancio di quattro vittorie, sei pareggi e sei sconfitte.