ufficiale dalle voci sul Milan alla permanenza all'Ajax, Tadic rinnova fino al 2024

Era stato accostato anche al Milan nelle ultime settimane di mercato, ma per l'Ajax è sempre stato incedibile: Dusan Tadic rinnova con i lancieri, prolungando di un anno il suo contratto in scadenza nel 2023, che ora terminerà nel giugno 2024. L'annuncio arriva direttamente dal club di Amsterdam, che sui suoi social mette a tacere qualsiasi voce di mercato: "Non se ne va da nessuna parte...".