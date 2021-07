ufficiale Dinamo Mosca, preso il paraguaiano Balbuena a parametro zero

Dopo tre anni Fabián Balbuena (29) ed il West Ham si sono separati. Il difensore centrale, nazionale del Paraguay, non è stato confermato e cambia campionato. Dall'Inghilterra alla Russia, il classe '91 ha firmato un triennale con la Dinamo Mosca, club in cui si trasferisce chiaramente a costo zero.