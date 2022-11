Cambio di ruolo nell'organigramma dell'Arsenal per Edu Gaspar. In precedenza già direttore tecnico, il 44enne brasiliano è stato nominato direttore sportivo dei Gunners, che per la prima volta nella loro storia assegnano questa posizione.

We are delighted to announce that Edu Gaspar has been appointed as our first-ever Sporting Director.

— Arsenal (@Arsenal) November 18, 2022