ufficiale Elche, Marcone saluta e vola in Argentina. Il mediano firma per l'Independiente

Iván Marcone lascia l'Elche e torna in Argentina. Il centrocampista è un nuovo giocatore dell'Independiente. Trasferimento a titolo definitivo, accordo per le prossime tre stagioni. 32 anni, l'argentino ha rinunciato a uno stipendio molto più importante per poter giocare nella squadra dei suoi sogni.