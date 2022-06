L'Everton ha annunciato sui suoi canali ufficiali di aver rinnovato il contratto di Asmir Begovic, ex portiere Milan, facendo scattare una clausola di rinnovo per una stagione, stabilita lo scorso anno. I Toffees hanno annunciato il rinnovo anche di Andy Lonergan, altro portiere. Lascia il club, invece, Jonjoe Kenny, che non rinnoverà il suo contratto e sarà dunque libero dal primo luglio.

🔵 | Ahead of the release of the #PL retained lists, we have taken up the option to extend Asmir Begovic’s deal for a further year – and offered a new contract to fellow goalkeeper Andy Lonergan.#EFC

— Everton (@Everton) June 10, 2022