Dopo l'ufficialità di Lucas Digne dall'Everton all'Aston Villa, ora tocca ai toffees annunciare un giocatore prelevato dai villans: si tratta dell'esterno d'attacco Anwar El Ghazi, prelevato con la formula del prestito secco. L'olandese, 26 anni, è il terzo rinforzo per Rafa Benitez nella finestra di gennaio, dopo gli acquisti di Mykolenko dalla Dinamo Kiev e di Patterson dai Rangers.

Anwar will wear #️⃣3⃣4⃣ in tribute to former teammate and friend Abdelhak Nouri. 💙#EFC @elghazi1995 pic.twitter.com/pWNqnmoOoD

— Everton (@Everton) January 13, 2022