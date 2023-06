Fabio Chiarodia è un nuovo giocatore del Borussia Mönchengladbach. Il difensore tedesco ma di chiare origini italiane, classe 2005, lascia il Werder Brema e firma un contratto fino al 30 giugno 2027. Chiarodia ha esordito in Bundesliga nella scorsa stagione e ha collezionato 4 presenze tra campionato e Coppa di Germania.

Welcome to the Foals, Fabio Chiarodia! 🐎💚

The 18-year-old joins from SV Werder Bremen and has signed until 2027 ✍️

📰 https://t.co/vgMOBe9D56 pic.twitter.com/kt1a0UOsMq

— Gladbach (@borussia_en) June 28, 2023