ufficiale FCSB, arriva l'ex pescarese Vukusic. L'anno scorso capocannoniere in Slovenia

Ante Vukusic, ex giocatore del Pescara, va in Romania nel FCSB (ex Steaua). L'attaccante croato, 29 anni, è reduce da un'ottima stagione in Slovenia all'Olimpija Lubiana, dove si è laureato capocannoniere del torneo con 26 reti.