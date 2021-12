ufficiale Friburgo, preso il giovane difensore belga Siquet

vedi letture

Il Friburgo rende noto con un comunicato ufficiale l'acquisto di Hugo Siquet dallo Standard Liegi. 19 anni, il terzino belga si trasferirà in Germania il 1° gennaio. Il club tedesco come di consueto non ha voluto divulgare ulteriori dettagli sull'accordo.