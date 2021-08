In queste ore l'Hertha Berlino ha portato a termine l'acquisto di Jurgen Ekkelenkamp (21). Il trequartista olandese arriva dall'Ajax ed ha firmato un contratto sino al 2025

Pur essendo uno dei talenti più interessanti usciti negli ultimi anni dal vivaio dei Lancieri, Ekkelenkamp non è riuscito a diventare titolare ed ora cerca fortuna altrove.

Welcome to the Hertha family, Jurgen #Ekkelenkamp! 💙#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/pbLgV6Xmx5

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) August 27, 2021