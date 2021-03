ufficiale Goodbye Bafana Bafana. Il Sudafrica esonera il ct Ntseki

Molefi Ntseki non è più i ct dei Bafana Bafana. La federazione del Sudafrica ha ufficializzato la decisione dopo la clamorosa mancata qualificazione alla Coppa d'Africa 2021. Dopo il ko per 2-0 contro il Sudan, la decisione inevitabile: bastava un pareggio ai sudafricani ma il 51enne non è riuscito a guidarli a un risultato positivo. Adesso per la successione ci sono i nomi, spiega la stampa sudafricana, di Benni McCarthy, Shakes Mashaba, Carlos Queiroz e Mushin Ertugral.