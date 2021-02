ufficiale IFK Goteborg, preso Simon Thern, figlio di Jonas

Rinforzo a centrocampo per l'IFK Goteborg, una delle squadre più vincenti del calcio scandinavo. Arriva Simon Thern (28), reduce dall'esperienza triennale con il Norkopping, contratto per tre stagioni.

Convocato per sole quattro partite dalla nazionale svedese, Thern è figlio di Jonas, ex giocatore di Napoli e Roma già colonna della selezione gialloblù nel suo stesso ruolo.